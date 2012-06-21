Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У курортному Очакові, що на Миколаївщині, та в приміських селах туристи вподобали місця для відпочинку на окраїнах круч та під ними, наражаючи таким чином себе на небезпеку потрапити під грунт, який може зсунутися і обвалитися. Внизу на диких пляжах люди купаються і засмагають. А хтось підходить до самого краю прірви, відважуючись робити селфі, наражаючись на загрозу обвалення глини.
Популярність цих місць обумовлена мальовничими пейзажами та малолюдними пляжами. У районі села Чорноморка біля Очаківського аквапарку, у вихідні дні просто на кручі туристи навіть облаштували автокемпінг з наметами. Більшість відпочивальників знають про небезпеку такого відпочинку, але продовжують обирати небезпечну місцевість. Вони сподіваються, що в разі серйозного зсуву встигнуть покинути пляж.
Ще в січні цього року «Урядовий кур'єр» писав про небувалий зсув на узбережжі Дніпро-Бузького лиману, в результаті якого пів кілометри прибережних схилів сповзли до моря, п’ять гектарів глиняного ґрунту «спустилися» на пляж і посунули берег. Такі явища тут відбуваються нерідко. Кліф, тобто круча, яка утворилася в результаті геологічних процесів або руйнування корінного берега під дією прибою, продовжує руйнуватися.
Але, якщо в січні, коли стався зсув, постраждалих не було, в літній період ситуація може бути іншою. Після січневої події в Очакові створили комісію, яка мала б визначити причини природного явища та, як мінімум, встановити застережливі таблички біля небезпечних місць. Але й досі такі попереджувальні знаки встановлені не крізь. Як зазначає голова Чорноморської ОТГ Андрій Дмитренко, в місці біля аквапарку табличку знесли самі відпочивальники. Він підтверджує, що цей пляж офіційно не визначено місцем для відпочинку.
Депутат Очаківської міської ради Євген Кадочников каже про те, що, на жаль, місцева влада не може вплинути на горе-туристів, а також самостійно вирішити й питання берегоукріплення. Для цього потрібна державна підтримка та чимала фінансова допомога. Миколаївський еколог Олег Деркач також вважає, що можна протистояти природним явищам, проваджувати заходи з укріплення берегу, зменшити навантаження. Якщо цього не зробити зараз, то в майбутньому матимемо ще більше проблем, пов’язаних із зсувами та небезпекою для людей.