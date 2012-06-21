Із 5 серпня до 10 жовтня в Одесі проходить книжковий фестиваль. Незвичайний формат заходу, який відбувається за підтримки Українського культурного фонду, поєднує офлайн-заходи і велику онлайн-програму.

Книжковий ярмарок відбувається цими днями в парку імені Шевченка. У ньому беруть участь 25 українських видавництв, 18 книготорговельних підприємств, освітні та культурні установи, поліграфічні підприємства, автори із власними книжками. Тут на Книжковій алеї розміщено експозиції, присвячені видатним одеситам: одна — пам’яті Михайла Жванецького, друга — «Книги Олега Губаря». Письменникові Олегові Губарю, який досліджував історію південного міста, в межах фестивалю присвячено програму «Губарівські читання».

Цікаві заходи відбудуться в Одеській національній науковій бібліотеці, літературному музеї, готелі «Лондонська», галереї ArtOdessa. За чотири дні відбудеться 80 заходів: 40 — для дорослих і 40 — для дітей і підлітків. Це будуть поетичні читання, театральні вистави, зустрічі з авторами і презентації видань, благодійні акції-дарування книжок, професійні конкурси і велика концертна програма.

Книжкове дійство триватиме й у вересні. Усі заходи фільмують, і їх можна переглянути в інтернеті.

Відділ регіональних проєктів і кормережі

«Урядового кур’єра»