У селищі Краснопілля на Сумщині, яке нещодавно стало центром об’єднаної територіальної громади, відкрився сучасний центр надання адміністративних послуг. Його створено за європейськими стандартами завдяки тісній співпраці ОТГ відразу із двома програмами міжнародної допомоги: «U-LEAD з Європою» та ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Як сказав Краснопільський селищний голова Юрій Яремчук, для місцевих людей це знакова і приємна подія. Адже відтепер понад 16 тисяч жителів селища і навколишніх сільських населених пунктів мають змогу отримувати в одному приміщенні понад 100 видів різних адміністративних послуг, серед яких реєстраційні, нотаріальні, соціальні, пенсійні тощо. Вітаючи краснопільців і всіх учасників проекту, голова Сумської ОДА Микола Клочко і голова обласної ради Володимир Токар наголосили, що Сумщина неухильно і впевнено наближається до європейських стандартів життя. Підтвердження цього — новий ЦНАП, споруджений завдяки фінансовій допомозі не тільки європейських партнерів, а обласного та місцевого бюджетів. Загалом у центр вкладено майже півтора мільйона гривень, завдяки чому його оснащено найсучаснішою новітньою апаратурою та устаткуванням. Відтепер десять спеціалістів, які пройшли навчання з підвищення кваліфікації, розроблені українськими та шведськими спеціалістами програми швидко і якісно обслуговуватимуть місцевих жителів. Водночас із відкриттям стаціонарного ЦНАПу Краснопільська ОТГ одержала пересувний пункт на базі автомобіля, оснащений ноутбуком, принтером, іншою електронною та комп’ютерною технікою. За словами директора ЦНАПу Олесі Омельченко, тричі на тиждень за заздалегідь узгодженим графіком фахівці виїздитимуть до сільських населених пунктів, лікарень, госпіталів, а за потреби в інші місця, щоб надавати відповідну адміністративну допомогу.
Як повідомила Марія Горностай, яка в Україні очолює команду із втілення Програми «U-LEAD з Європою», у межах реалізації проекту найближчим часом в ОТГ України буде відкрито 26 ЦНАПів у пілотних громадах найкращих практик, серед них Миколаївська ОТГ Білопільського району на Сумщині, де виграли відповідний грант. А всього до кінця 2020 року передбачено облаштування і відкриття не менш як 600 таких ЦНАПів.