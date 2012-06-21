Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



Попри те, що на Полтавщині мали місце перші заморозки, у самій Полтаві вже не мерзнуть, із 22 жовтня там стартував опалювальний сезон. Власне, він розпочався днем раніше, з подачі тепла у лікарні й дитячі садки. Станом на другу половину дня вже майже півтисячі дитячих закладів були з теплом.

Поки що через аварії на тепломережі вимушені грітися з допомогою «дуйчиків» та електрокалориферів у дитсадку на вулиці Юрія Побєдоносцева і в четвертій міській лікарні. Проте комунальники обіцяють терміново вирішити це питання.

Як повідомили на підприємстві «Полтаватеплоенерго» у цьому році скарг від жителів багатоквартирних будинків на пориви мереж майже немає, завдяки теплій погоді містяни мали достатньо часу, щоб підготувати внутрішньо будинкові системи опалення до початку їх експлуатації.

Підприємство погодило з міською радою графік пуску своїх котелень, відповідно до нього їх запустять за два дні.

Зважаючи на перші нічні заморозки в місті поспішали розпочати опалювальний сезон, а погода тим часом знову внесла свої корективи: в обідню пору 22 числа температура в Полтаві знову підскочила й досягла позначки 16 градусів.