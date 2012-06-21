Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



На Тернопільщині відкрили ще одна поліційну станцію. Цього разу на території Озернянської об’єднаної територіальної громади, що в Зборівському районі. Розмістили її в будівлі органу місцевого самоврядування. Працюватимуть тут два дільничних офіцери. Їхні основні завдання, як поінформували в головному управлінні Національної поліції в області, — публічна безпека та профілактична робота. Вони надаватимуть оперативну й професійну допомогу мешканцям восьми навколишніх сіл.

В облаштуванні поліційної станції сприяла місцева громада. Заступник начальника головного управління Національної поліції в Тернопільській області Михайло Білецький на відкритті цієї станції, власне, підкреслив, що на місцях між поліцією та громадами дуже важлива взаємодія та співпраця.

Варто зауважити, що саме тернопільські правоохоронці чотири роки тому першими в України стали втілювати в життя проєкт «Поліційна станція». Нині їхній досвід у цій добрій справі запозичують і в інших областях країни.