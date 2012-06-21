Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
В угорському місті Ніредьгаза, що розташоване всього-на-всього за годину їзди від Ужгорода, журналісти з України мали зустріч із головою місцевого самоврядування українців Юдіт Софілканич.
За освітою педагог і до 1993 року – жителька Закарпаття, вона відтоді й дотепер викладає українську мову в Угорщині. Пані Юдіт розповіла, як українці Ніредьгази зберігають своє національне коріння.
Понад 10 українців, членів добровільного об’єднання, проводять різноманітні заходи, щоб не слабшали знання рідної мови, не втрачалася культура і традиції. Щорічно отримують допомогу від угорського уряду в розмірі 1,5-1,7 мільйонів форинтів (близько 5 тисяч євро). Найголовнішим здобутком самоврядування є недільна українська школа, яка діє вже 11 років. А одна з останніх корисних справ цієї спільноти – видання книги «Вивчаймо українську мову». Її наклад у 600 примірників, що був здійснений у рамках грантового проекту за урядові кошти, обійшовся в 1,2 мільйона форинтів. Половину цих книг надіслали до угорськомовних шкіл Закарпаття. Члени самоврядування час від часу рушають у автобусні мандрівки Україною та Угорщиною.
– Наше самоврядування разом із русинським, яке теж діє в місті, відкрило меморіальну дошку першому декану українсько-русинського факультету в виші Ніредьгази Іштвану Удварі. У квітні цього року біля греко-католицької церкви освятили пам’ятник голодомору, – сказала ЮдітСофілканич
Очільниця самоврядування одноплемінників у Ніредьгазі високо оцінила і ту допомогу українцям цього міста, яку їм надає материнська країна: «Українське консульство – це той стержень, навколо якого ми гуртуємося. Бо це – маленька Україна».