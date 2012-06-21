Минулої доби в Україні зареєстровано 1008 нових випадків COVID-19, серед них 65 дітей, 42 медичні працівники. Було здійснено 13 301 тестування, з них 10 083 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 202 особи. Зафіксовано 25 летальних випадків. 387 пацієнтів одужали.
Останньої доби найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області – 130, Івано–Франківській – 121, Харківській – 117, Чернівецькій – 108.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 81957 людей, з них 5713 дітей, 9260 медичних працівників. Одужало 44359 осіб. Померло 1922.
Міністр акцентує, що щодня госпіталізують велику кількість пацієнтів. Львівщина вже перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок у лікарнях «першої хвилі». Розгортаються лікарні «другої хвилі». «Не можна легковажно ставитися до коронавірусу, який наступає, – щоденна статистика красномовно про це свідчить. Зростає кількість людей, яким потрібна допомога в умовах стаціонару, що є дуже тривожним сигналом. Не нехтуйте своїм здоров’ям, життям, дотримуйтеся правил карантину», – закликав він українців.
Максим Степанов поінформував, що у лікарнях «другої хвилі» визначено понад 10,2 тисячі ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус. У цих лікарнях 851 реанімаційне ліжко, 1442 апарати ШВЛ. «За останні чотири місяці в усі лікарні країни надійшло понад 800 нових апаратів ШВЛ, і цей процес триває, а також зростає кількість ліжок, до яких підведено кисень. Зростає закупівля засобів індивідуального захисту для лікарень, а також тест–систем, обладнання для лабораторних центрів. Але й українці мають зробити свій внесок у боротьбу з коронавірусом – дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ», – підкреслив міністр.
Відділ новин
«Урядовий кур’єр»