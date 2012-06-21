Минулої доби в Україні зареєстровано 1453 нових випадків COVID-19, серед них 103 – діти, 93 – медичні працівники. Було здійснено 35719 тестувань, з них 18410 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 280 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 33 – новий сумний антирекорд. 531 пацієнт одужав.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована у Києві – 186, Одеській області – 156, Львівській області – 152, Харківській області – 146, Івано-Франківській області – 131.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 78261 людина, з них 5490 – діти, 9078 – медичні працівники. Одужало 43055 осіб. Померлих – 1852.
Міністр акцентує, що, на жаль, Україна продовжує щодня встановлювати антирекорди щодо кількості нових хворих на коронавірус. «Давайте задумаємося щодо свого відношення до карантинних правил, встановлених в країні. До яких цифр маємо дійти, щоб українці перестали ігнорувати правила. Лікарі, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом, кажуть про збільшення кількості складних випадків, змінюється перебіг хвороби, ускладнюється. Збільшується госпіталізація та кількість летальних випадків. Карантинні правила встановлені заради збереження здоров’я та життя українців. Не ставтеся до них легковажно. Дотримуйтеся всіх рекомендацій МОЗ: треба користуватися масками у визначених місцях, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції (всього 1,5 метра). Дотримання цих трьох дуже простих правил істотно знижує ризик інфікування людини та її близьких», – закликав він.
Максим Степанов звернувся і до політиків, які вже з головою пішли в передвиборчу кампанію, з проханням звертати увагу на епідемічну ситуацію в країні, плануючи ті чи інші заходи.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»