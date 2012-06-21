Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

До 15% працюючих громадян України систематично не сплачують жодних податків, тому Пенсійний фонд України потерпає від нестачі коштів на виплати пенсій.

Так вважає голова Державної податкової служби Олексій Любченко. На його думку, в Україні не платять податки 5,6 мільйонів громадян, які працюють.

До того ж, реально заробітну платню отримують лише 9,5 мільйонів людей, які працюють і не перебувають на пенсії. На думку посадовця, у 2019 році більше 13 мільйонів громадян, що становить практично третину від їхньої загальної кількості економічно активного населення (непенсійного віку), не отримували ніяких доходів. До них відносяться студенти, інваліди, домогосподарки та інші категорії громадян.

Як вважає Любченко, тепер начебто нічого не залишається, як підняти ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ) до 34%.

Однак, за його словами, навіть податківці вважають це утопічною ідеєю. Тому, на його переконання, слід зробити все можливе, щоби значно збільшити кількість платників податків.

