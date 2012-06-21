Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
В Україні додатково встановлять ще 220 камер автофіксації, кожна з яких коштуватиме 20 тисяч доларів. Цю інформацію розповсюджено в системі «Прозорро».
Такі камери мають можливість розпізнавати автомобільні номери України, країн ЄС, Росії, Беларусі та Молдови, навіть якщо швидкість автотранспортного засобу становитиме 220 кілометрів на годину, а також на відстані до 50 метрів.
Експерти зазначають, що такі камери автофіксації доводять свою високу ефективність, адже впродовж двох останніх місяців, штрафи, які було виписано водіям, які порушили швидкісні стандарти, становили більше 70 мільйонів гривень.
Як зазначав 31 липня 2020 року «Урядовий кур’єр», такі камери щодоби фіксують до 12 тисяч порушень. Однак попри це водії масово продовжують порушувати швидкість на автострадах країни та вулицях міст. Так, у період з 24 по 31 липня 2020 року такі камери автофіксації у Києві зареєстрували пересування 180 автомобілів із швидкістю до 170 кілометрів на годину.
Проте, як зазначають у МВС, випадків оскарження виписування штрафів за пересування із великою швидкістю в українських судах не є масовим. До того, суди практично завжди пристають на сторону працівників патрульної служби, тобто виписані ними штрафи щодо водіїв-порушників вони визнають законними.