Минулої доби в Україні зареєстровано 1318 новий випадок COVID-19, серед них 69 – діти, 67 – медичні працівники. Було здійснено 37489 тестування, з них 17976 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 262 особи. Зафіксовано летальних випадків – 31 – новий сумний антирекорд. 997 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована у Львівській області – 197, Києві – 180, Харківській області – 142, Івано–Франківській області – 127, Одеській області – 110.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 76808 людей, з них 5387 – діти, 8985 – медичні працівники. Одужало 42524 особи. Померлих – 1819.
Міністр акцентує, що, на жаль, Україна продовжує щодня встановлювати антирекорди щодо кількості нових хворих на коронавірус, щодо кількості нових захворювань у конкретних регіонах. «Коронавірус нікуди не подівся і несе велику загрозу. Тому закликаю українців дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками у визначених місцях, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції (всього 1,5 метра). Дотримання цих трьох дуже простих правил істотно знижує ризик інфікування людини та її близьких», – наголосив він.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»