Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3003а, згідно з яким планується зробити більш жорсткою відповідальність певних осіб за доведення будинків до аварійного стану.
За словами народного депутата Галини Третякової, в Україні почастішали випадки, коли будинки навмисне доводяться до аварійного стану, щоб отримати від цього певну матеріальну вигоду або продати їх за безцінь.
За її словами, цей законопроєкт у разі ухвалення протидіятиме доведенню будинків до такого аварійного стану, зменшить бюджетні витрати та сприятиме охороні архітектурних та історичних цінностей.
Згідно з цим документом, навмисне знищення та пошкодження таких будинків каратиметься штрафами від 1 до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, виправними роботами терміном до двох років або обмеженням свободи (чи її позбавленням) на той же термін.
Доведення будинків до руйнування з корисливих мотивів –– від 1,5 до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів громадян або обмеженням (позбавленням) волі на термін до трьох років.