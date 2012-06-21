Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

В Україні можливо докорінно зміниться підхід до системи оплати праці. Про це повідомляє Обозреватель. Чимало роботодавців хочуть зробити постійну частину оплати (тобто оклад) невеликим, а все інше, навпаки великою частиною заробітку. Саме остання залежатиме від виконання норм, завдань та планів.

По суті, чимало менеджерів в Україні нині так і заробляють, але, якщо на такий принцип оплати праці перейде більшість, то це вже стане правилом.

Як зазначають сьогодні фахівці з ринку праці, якщо запрацює така система оплати, то найбільші статки можуть бути у програмістів (вони і зараз є чи найбільшими в Україні), аграріїв, фармацевтів та генетиків.

Фахівці вважають, що така система оплати праці є дуже вигідною і для роботодавців, і для самих працівників, адже в останніх буде великий стимул заробляти більше. Проте це не означатиме, що люди працюватимуть не покладаючи рук щодень по 12 годин.

Утім деякі фахівці дуже скептично ставляться до таких нововведень, зазначаючи, що це стане чудовим приводом для роботодавців «вижимати» по повній зі свого найманого працівника, не даючи часу на відпочинок.