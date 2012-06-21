Кабінет Міністрів вчора, 18 квітня, доручив профільним відомствам вивчити доцільність і можливість скасування. Про це йшлося на засіданні уряду.
Можливість скасування жовтого сигналу світлофора вивчатимуть Міністерство внутрішніх справ, Міністерство інфраструктури, державне агентство автомобільних доріг «Укравтодор», Національна поліція і Держслужба з безпеки на транспорті.
Якщо буде прийнято позитивне рішення, на розгляд уряду внесуть відповідний проект акта про скасування жовтого сигналу.
Таке рішення було прийнято після трагічної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Кривому Розі, де внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса, що перевозив співробітників одного з місцевих підприємств, загинули восьмеро осіб, 21 людина постраждала. До лікарні було госпіталізовано 15 постраждалих.