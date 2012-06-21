Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Останнім часом в Україні шахраї дедалі частіше надсилають людям псевдоштрафи за порушення правил дорожнього руху. Такі «документи» отримують навіть ті, в кого немає і ніколи не було транспортного засобу.

Як заявляють у Патрульній поліції, звичайних квитанцій за порушення правил дорожнього руху, які отримують громадяни від таких шахраїв, уже у поліції не виписують.

За словами першого заступника начальника департаменту Патрульної поліції Олексія Білошицького, справжня постанова про штраф має надійний захист і там знаходиться інформація про місце та час правопорушення, транспортний засіб, відео- та фотоматеріали, які безпосередньо зафіксували таке порушення правил дорожнього руху тощо. Також на повідомленні знаходиться посилання на спеціальний сайт, де можна переглянути всі ці речі.

У справжньому повідомленні є спеціальний QR-код, в якому зашифровано інформацію для сплати штрафу за допомогою банківської карти. Якщо нічого подібного у такому повідомленні про штраф немає, то, за словами Олексія Білошицького, воно є фальшивим.

За словами правоохоронців, випадків надсилання псевдоповідомлень про штрафи за порушення правил дорожнього руху в Україні останнім часом стало значно більше, ніж це було ще місяць тому. Тому слід бути особливо пильними.