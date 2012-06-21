Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Як повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономрозвитку, днями було продано ще три державних спиртових заводи на загальну суму понад 130 мільйонів гривень. Так, 28 жовтня за 50 млн продано Лопатинський спиртозавод (за професійною термінологією – МПД, місце провадження діяльності). За нього на аукціоні змагалися четверо покупців, початкова ціна становила 18,7 млн.

Наступного дня до приватних рук перейшов Бершадський завод (МПД) за 19,8 млн, а 30-го – Суходільське МПД за 60,3 млн замість початкових 21,7 млн. Раніше, повідомляє ФДМУ, було приватизовано ще три спиртозаводи, загальна виручка за всі шість об’єктів становила 268 млн грн.

Як бачимо, ціни продажу не такі вже й великі порівняно з потенційними доходами цих підприємств. Таким чином уряд намагається припинити корупцію та зловживання на державних підприємствах концерну «Укрспирт».

Втім, приватизація сама по собі не є панацеєю від корупції, корупція лише змінить формат: раніше на об’єктах державної власності панували розкрадання майна підприємств, продаж продукції приватним партнерам (по суті, спільникам) за заниженими цінами і закупівля у приватних фірм устаткування та комплектуючих за завищеними цінами. Тепер же відбуватимуться приховування не облікованої продукції від оподаткування та продаж продукції державним партнерам за завищеними цінами. Роль корумпованого чиновника у зловживаннях залишається визначальною.