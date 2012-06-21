Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Микола Пугачов, посилаючись на дані Державної митної служби. Наразі фрукти та горіхи, насамперед цитрусові, а також банани та інші тропічні фрукти, є лідерами серед всього імпорту аграрної продукції у вартісному вимірі.
Усього за перше півріччя поточного року до України надійшло плодоягідної продукції на 341 млн доларів – на 23% більше, ніж у першому півріччі торік. З них виявилося на 129 млн цитрусових та на 96 млн бананів. Найбільше плодоягідної продукції надійшло з Туреччини (20%), за нею з невеликим відривом Еквадор, 17%, та Єгипет – 10% Частка інших країн набагато менша за 10%.
Зростання імпорту фруктів експерт пояснює наявністю чуток, нібито вони зміцнюють імунітет проти коронавірусу COVID-19. Щоправда, ніяких наукових підтверджень щодо цього нема. Взагалі сумнівно, що проти цього вірусу існує якийсь імунітет: зафіксовано зараження однієї й тієї самої людини тим самим вірусом за другим і навіть третім разом. Втім, ця чутка породила ажіотажний попит, що, мабуть, і мається на увазі.
Ще одна причина очевидна – неврожай фруктів в Україні через погодні катаклізми. І третя причина, зауважує Микола Пугачов – на експорт з України діють певні обмеження на світовому ринку, тоді як на імпорт таких обмежень не існує.