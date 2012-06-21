За перші два місяці 2018 року в Україні було вироблено 1,68 млрд дал горілки і інших міцних спиртних напоїв, що на 56,2% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, повідомляє Держстат України.
В Україні різко скоротилося легальне виробництво горілки, коньяків і бренді, однак випуск пива і лікерів демонструє зростання.
За перші два місяці 2018 року в Україні було вироблено 1,68 млрд дал горілки і інших міцних спиртних напоїв, що на 56,2% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.
Також менше було вироблено коньяків і бренді - 252 млн дал, що на 21,9% менше, ніж за перші два місяці минулого року.
У той же час, за даними Держстату, виробництво пива зросло на 3,4% і досягло 19,4 млн дал. Також зростання зафіксоване у випуску лікарів - за перші два місяці цього року вироблено понад 1 млрд дав напою, що на 29,2% більше в порівнянні з 2017 роком.
Раніше повідомлялося, що в Україні зменшилося споживання горілки.
Нагадаємо, що в кінці 2017 року Україна в.о.глави «Укрспирту» Юрій Лучечко зазначав, що Україна втратила частину регіонів (схід держави), в яких поширювався спирт і горілка, тому це значно скоротило внутрішній ринок українського споживання.