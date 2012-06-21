Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Схоже на те, що в Україні триває негативна тенденція зростання цін на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ. Так, аналітики ринку провели дослідження, в ході яких з’ясувалося, що впродовж останнього тижня вартість літру бензину марки А-92 зросла в середньому на 13 копійок, А-95 – на 14 копійок, А-98 – на 15 копійок, дизпалива – на 14 копійок, газу – на 20 копійок.
Якщо порівнювати ціни на пальне, які були місяць тому, тобто станом на кінець червня 2020 року, то вартість різних марок бензинів зросла в ціні від 87 копійок до 1,03 гривень за літр. Газ із того часу підскочив в ціні на 38 копійок.
Українські експерти зазначають, що скоріше за все ціни на пальне не спадатимуть, адже у країнах звідки імпортувався бензин та дизпаливо вже практично немає дешевих партій. До того після значного послаблення карантинних заходів у європейських країнах поступово зростає попит на пальне.
У тому разі, якщо надалі гривня значно слабшатиме по відношенню до долара та євро, то також не буде ніяких передумов до зменшення вартості автомобільного пального.
Втім, позитивом на даному ринку можна вважати те, що ціни на нафту у світі поступово стають більш стабільними. Цей фактор також впливає на формування більш спокійної ситуації на ринку нафтопродуктів.