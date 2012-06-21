Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн брифінгу поінформував, що нещодавнє відкриття нового відділення в Охматдиті означає: щороку в цій дитячій лікарні буде проводитися до 80 трансплантацій кісткового мозку.
«Торік було проведено 21 таку операцію, А загальна кількість дітей, які потребують трансплантації кісткового мозку – не менше 250 на рік», – зазначив він.
За його словами, торік загалом 62 українці були відправлені за кордон на трансплантацію кісткового мозку.
«У квітні цього року в Охматдиті було проведено першу трансплантацію кісткового мозку дитині від неродинного донора – донор з Німеччини. І ми таку систему хочемо збудувати, при якій українці не їздитимуть по світу. Щоб і діти, і дорослі лікувалися в Україні, МОЗ розширює перелік медичних закладів, які робитимуть такі трансплантації (наразі вже 6 таких лікарень є в Україні), створює єдину інформаційну систему трансплантацій, яка пов’яже донора та реципієнта, що пришвидшить процес трансплантації. Співпрацюватиме з міжнародними та європейськими реєстрами. У планах – побудова сучасних трансплантаційних відділень, підготовка команд спеціалістів. І через 2-3 роки досягти трансплантаційної незалежності», – підкреслив міністр.
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