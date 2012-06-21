Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

В Україні з кожним місяцем зростають борги із зарплат. Таке зростання відбувається у всіх сферах економіки. А головною причиною такого негативного явища, як вважає народний депутат України Данило Гетманцев, є коронакриза, яка охопила всю країну.

На його думку, якщо взяти 2019 рік, то там існували порівняно невеликі суми заборгованості із заробітних плат. Тоді в умовах спокійного розвитку економіки це було нормальне явище, а тепер, як зазначає народний обранець, якщо приватне підприємство не може взагалі працювати через економічну кризу, спричинену пандемією, воно просто закривається і у нього немає грошей на виплати своїм найманим працівникам.

Згідно із інформацією омбудсмена України Людмили Денисової, заборгованість із заробітних плат в Україні станом на початок листопада 2020 року становила 200 мільйонів доларів.

За інформацією Держстату, заборгованість із виплат заробітної плати станом на 1 вересня 2020 року становила 3,561 мільярди гривень або 127 мільйонів доларів. Таким чином, за два місяці вона збільшилася на 63 мільйони доларів.

Станом на 1 січня 2019 року цей показник становив 3 мільярди гривень.