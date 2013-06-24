7 жовтня відбулося відкриття другої мобільної цифрової «Капсули Сортування», де вже можна здати більше 20 пакувань на перероблення, а неліквідні пластики і текстильні відходи – на безпечну утилізацію. Міністанція працює цілодобово за принципом самообслуговування з персональним доступом за допомогою смартфону. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У відкритті капсули взяли участь заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін, представники компанії «Епіцентр», Impact Force та команда «Україна без сміття».

Капсули доступні кожному громадянину у будь-який зручний час, без черг та зрозумілим механізмом дій. Самі капсули створені на базі переобладнаних морських контейнерів – інноваційне рішення, яке поєднує екологічність, функціональність за принципом «другого життя». Усередині розміщено ємності для різних типів відходів, а також інформаційні матеріали з інструкцією для користувачів.

Унікальний проект має на меті зробити сортування відходів зручним, доступним і зрозумілим для мешканців міст, а також сприяти формуванню нової культури екологічної відповідальності. Відкриття другої капсули стало частиною масштабування ініціативи мобільних станцій сортування, що продовжуватиме розвиватися в інших регіонах України.

«Такі проекти — це приклад реальної екологічної трансформації, де держава, бізнес і громадські ініціативи діють разом. Ми прагнемо, щоб сучасна інфраструктура поводження з відходами була доступною кожному українцю. Це не лише про комфорт, а й про свідомість — формування культури сортування, що є фундаментом циркулярної економіки, яка має стати нормою для всієї країни», - зазначив Єгор Перелигін.

У ГО «Україна без сміття» пояснюють, що проект «Капсула сортування» покликаний:

- цифровізувати всі процеси – від збору до перероблення – через платформу «Є-Відходи»,

- зрозуміти, скільки сміття насправді утворюється і переробляється, щоб на основі цих даних залучати інвестиції та будувати нові підприємства з переробки,

- зробити сортування сміття частиною державної політики, а не лише окремими ініціативами, щоб воно працювало системно – завдяки зручним цифровим сервісам, економічним стимулам і спільній відповідальності всіх українців.

Друга «Капсула сортування» розташована на парковці ТРЦ «Епіцентр» (Київська область, смт Чабани, Одеське шосе, 8). Доступ до станції мають лише зареєстровані резиденти NO WASTE CLUB. Як долучитися до клубу та дізнатися, які відходи приймаються, можна за посиланням: https://www.gotorecycling.com.

Довідково

«Капсули Сортування» – це перша мережа в Україні інноваційних сортувальних станцій. Проект розвиває ГО «Україна без сміття» у партнерстві з державою та бізнесом. Він є прикладом європейського підходу до екологічної інфраструктури, що активно підтримується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України.

Перша сортувальна капсула була відкрита у 2023 році в Києві на території бізнес-містечка FORUM.