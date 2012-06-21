Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Як повідомляє ресурс MilkUa.info з посиланням на Державну службу статистики, за січень - вересень виробництво молока в Україні впало на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 7 млн 272,6 тис. т (торік було 7 млн 575,3 тис. т).

Аналітики молочного ринку зауважують, що падіння більше торкнулося господарств селян, які мають корів, і менше –– промислових молочних господарств. Так, у спеціалізованих господарствах за звітний період вироблено молока лише на 0,1% менше –– 2 097 тис. т. і таке зменшення зафіксовано не в усіх регіонах –– так, на Тернопільщині виробництво молока, навпаки, зросло на 17,5%, на Волині –– на 5,9%, у Черкаській області –– на 5,3%. А найбільші обсяги виробництва зафіксовано на Полтавщині (300 тис. т), Черкащині (231 тис. т), Харківщині Харківська (186,7 тис. т).

У господарствах населення –– картина сумніша. Тут у зазначений період 2020 року отримано 5 млн 175,7 тис. т молока, –– це на 5,5% менше, ніж за той самий період торік. Як бачимо, динаміка виробництва молока потроху зміщується у бік промислових господарств, але поки що більшість молока все одно надходить із господарств населення.