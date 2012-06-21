У Львівській лікарні швидкої допомоги вперше провели першу трансплантацію підшлункової залози. Як прокоментував це міністр охорони здоров’я Максим Степанов, Львівська лікарня швидкої допомоги стає флагманом трансплантації.
Під час онлайн брифінгу міністр нагадав, що через 2–3 роки Україна повинна мати трансплантаційну незалежність, щоб люди не шукали допомоги по світу як нині.
«Цього року на таке лікування за кордоном закладено 1 мільярд гривень. Держава повинна максимально дбати про своїх громадян, але якщо ми розвинемо трансплантацію в Україні, то кількість тих, кому можна буде врятувати життя, збільшиться в рази. Бо такі операції в Україні дешевші у 4–5 разів. Нам ще багато треба зробити, але ми швидко рухаємося цим шляхом, аби не говорити сумну статистику. Зокрема, кожного дня помирає 9 людей, які не дочекалися трансплантацій. А щороку маже 5 тисяч осіб потребують таких операцій», – зазначив Максим Степанов.
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