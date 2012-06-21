З сьогоднішнього дня, 2 березня, в Україні вступає в дію 5-денний національний план дій щодо економії газу.
Про це в ході години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики Ігор Насалик, передає bykvu.com.
Як пояснив міністр, у зв'язку з похолоданням і зниженням тиску в газотранспортній системі України з боку Росії в країні виник дисбаланс щодо газу в розмірі близько 15-20 мільйонів кубометрів. У зв'язку з цим кризовий штаб провів засідання, за підсумками якого був введений національний план дій.
«План дій передбачає: перше – ререхід генеруючих компаній з газу на мазут, це дасть нам можливість економити близько 15-20 мільйонів кубів газу на добу. Друге, ми сказали з сьогоднішнього дня повністю зупинити роботу дошкільних навчальних закладів, шкіл та вищих навчальних закладів терміном до 6 березня включно. І третє, ми звернулися в виробничі об'єкти, щоб вони переглянули план дій виробництва з умовою економії газових ресурсів», – додав він.
На думку Насалика, газовий дисбаланс буде подолано 5-6 березня.