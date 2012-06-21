У Херсоні відкрився перший в Україні регіональний офіс європейської інтеграції. Як заявила під час відкриття віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, з Херсону розпочинається децентралізація європейської інтеграції, яка має поширюватися в усі регіони країни. Мережа регіональних офісів допоможе сформувати ефективні майданчики для діалогу і співпраці іноземних партнерів, громадянського суспільства та місцевої влади, щоб переваги євроінтеграції були відчутними та помітними у кожній області, кожному місті та містечку.

Ольга Стефанішина підкреслила, що відкриття першого регіонального офісу євроінтеграції має важливе значення також і для жителів окупованого Криму, бо саме на Херсонщину громадяни потрапляють після перетину адміністративної межі з півостровом.

«Офіс євроінтеграції у Херсоні – перший з пунктів євроінтеграції найближче до Кримського півострова. Дуже важливо, щоб кожен, хто приїздить у область через адміністративну межу з Кримом, зміг скористатися можливостями євроінтеграції, отримати консультації та практичну інформацію про курс України до ЄС та його переваги й можливості», – цитує слова віцепрем’єрки її служба.

Офіс євроінтеграції в Херсоні стане хабом для просвітницької та комунікаційної діяльності, інформуватиме про кроки уряду, країни в цілому і Євросоюзу в напрямі євроінтеграції України. Офіс має посилити позиції українського уряду в контексті оновлення Угоди про асоціацію.

Ольга Стефанішина акцентувала на важливості формування якнайширшої мережі регіональних офісів євроінтеграції в Україні. За її словами, уже є відповідний інтерес від інших областей – Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської. Вони готові переймати успішний досвід відкриття регіональних офісів.

Ключові напрями діяльності регіонального офісу євроінтеграції: культурні та освітні проєкти, зокрема поширення знань про європейський курс України серед школярів і студентів; збільшення бізнес контактів між підприємцями Херсонщини та країн ЄС; реалізація Угоди про асоціацію; досягнення цілей сталого розвитку, зокрема ґендерної рівності.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»