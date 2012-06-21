Минулої доби в Україні зареєстровано 1022 нових випадків COVID-19, серед них 59 – діти, 74 – медичні працівники. Було здійснено 31201 тестування, з них 14939 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 230 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 21. 650 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована у Львівській області – 149, Києві – 132, Івано–Франківській області – 118, Харківській – 78.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 67597 людей, з них 4781 – діти, 8509 – медичні працівники. Одужало 37394 особи. Померлих – 1650.
Зважаючи на достатньо високі цифри щодо захворюваності на коронавірус та госпіталізації таких хворих, міністр не втомлюється закликати українців дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками у визначених місцях, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції (всього 1,5 метра). Адже дотримання цих трьох дуже простих правил істотно знижує ризик інфікування людини та її близьких. Максим Степанов укотре нагадав, що в зоні ризику люди старші 60–65 років і ті, які мають хронічні захворювання легень, серцево-судинної системи, хворі на цукровий діабет, Ці недуги ускладнюють перебіг коронавірусної хвороби.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»