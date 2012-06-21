Минулої доби в Україні зареєстровано 1061 новий випадок COVID-19, серед них 73 – діти, 66 – медичні працівники. Було здійснено 29542 тестування, з них 14140 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 250 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 26. 737 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована у Львівській області – 146, Харківській області – 143, Івано–Франківській області – 127, у Києві – 108.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 74219 людей, з них 5236 – діти, 8865 – медичні працівники. Одужало 40613 осіб. Померлих – 1764.
Міністр акцентує, що кожного дня фіксується велика кількість нових хворих на коронавірус. Він нагадав, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом, тому треба носити маски, вірус залишається на поверхнях, тому треба користуватися антисептиками, і не забувати про соціальну дистанцію – всього 1,5 метра. Дотримання цих трьох дуже простих правил істотно знижує ризик інфікування людини та її близьких.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»