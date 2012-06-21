Минулої доби в Україні зареєстровано 1090 нових випадків COVID-19, серед них 77 – діти, 78 – медичні працівники. Було здійснено 33384 тестування, з них 15427 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 261 особу – новий антирекорд. Зафіксовано летальних випадків – 20. 598 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована у Львівській області – 147, Івано–Франківській області – 111, у Києві – 110.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 69884 людини, з них 4930 – діти, 8654 – медичні працівники. Одужало 38752 особи. Померлих – 1693.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»