Минулої доби в Україні зареєстровано 1158 нових випадків COVID-19, серед них 66 – діти, 75 – медичні працівники. Було здійснено 32412 тестувань, з них 16127 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 266 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 29. 575 пацієнтів одужали.
Останньої доби найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області – 161, Одеській області – 134, Харківській області – 129, Івано–Франківській області – 114.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 83116 людей, з них 5779 – діти, 9335 – медичні працівники. Одужало 44935 осіб. Померлих – 1951.
Міністр акцентує, що коронавірус, на жаль, набирає обертів. Наразі в стаціонарах перебуває 5549 осіб, хворих, а ще місяць тому ця цифра була 3912. Уже третій день поспіль у лікарнях Львівщині ліжкофонд для хворих на коронавірус заповнено більш ніж на 50%. Розгортаються лікарні «другої хвилі». Це також потужні лікарні, але є й певна межа спроможності.
«Тривожить дуже напружена ситуація з поширенням COVID-19 в Україні. Очікувалася «друга хвиля» – істотне зростання кількості хворих у жовтні-листопаді в поєднанні з сезоном грипу. І це прогнозувалося в усьому світі. Але нині всі країни Європи фіксують різке зростання кількості хворих на коронавірус. Україна також. Тому дотримуйтеся всіх рекомендацій МОЗ: треба користуватися масками у визначених місцях, антисептиками й дотримуватися соціальної дистанції (лише 1,5 метра). Дотримання цих трьох дуже простих правил істотно знижує ризик інфікування людини та її близьких. Це зберігає здоров’я та життя», – не втомлюється нагадувати українцям Максим Степанов.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»