Минулої доби в Україні зареєстровано 990 нових випадків COVID-19, серед них 91 – діти, 44 – медичні працівники. Було здійснено 11714 тестування, з них 8523 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 158 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 13. 333 пацієнти одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована у Львівській області – 138, Івано–Франківській області – 119, у Києві – 102.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 73158 людей, з них 5163 – діти, 8799 – медичні працівники. Одужало 39876 осіб. Померлих – 1738.
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«Урядового кур’єра»