Минулої доби в Україні зареєстровано 1197 нових випадків COVID-19, серед них 72 – діти, 67 – медичні працівники. Було здійснено 31 699 тестувань, з них 15 494 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 248 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 23. 760 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована у Києві – 199, Львівській області – 131, Рівненській області – 105, Івано-Франківській області – 104.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 68794 людини, з них 4853 – діти, 8576 – медичні працівники. Одужало 38154 особи. Померлих – 1673.
Міністр зауважив, що такої кількості хворих на коронавірус за добу, як сьогодні, в Україні ще не було. Також дуже велику кількість хворих госпіталізовано – сьогодні також антирекорд.
«Я щоранку звертаюся до українців з проханням подумати про своє здоров’я та життя, про здоров’я та життя своїх близьких. Держава може вдаватися до будь яких обмежувальних заходів, можна скільки завгодно говорити про дотримання правил, але вони нічого не варті, якщо їх ігнорувати. Від вірусу можна захиститися, лише якщо дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками у визначених місцях, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції (всього 1,5 метра)», – підкреслив Максим Степанов.
Водночас, він подякував медикам за те, що помітно збільшилася ефективність лікування хворих на коронавірус.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»