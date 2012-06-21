Минулої доби в Україні зареєстровано 1271 новий випадок COVID-19, серед них 82 – діти, 53 – медичні працівники. Було здійснено 35902 тестування, з них 17519 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 293 особи – також черговий антирекорд. Зафіксовано летальних випадків – 24. 914 пацієнтів одужали.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована у Львівській області – 156, Києві – 150, Харківській області – 146, Івано–Франківській області – 127, Одеській області – 93.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 75490 людей, з них 5318 – діти, 8918 – медичні працівники. Одужало 41527 осіб. Померлих – 1788.
Міністр акцентує, що кожного дня фіксується велика кількість нових хворих на коронавірус та кількість госпіталізованих. «Ми не подолаємо хворобу без активної участі в цьому українців. Від вірусу можна захиститися, лише якщо дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками у визначених місцях, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції (всього 1,5 метра). Дотримання цих трьох дуже простих правил істотно знижує ризик інфікування людини та її близьких», – наголосив він.
Максим Степанов звернувся до керівників органів місцевого самоврядування, адже деякі з них почали змагатися за повноваження, коли йдеться про здоров’я людей. «Адаптивний карантин трансформовано, аби не допустити надзвичайної ситуації, коли медична система не справлятиметься з напливом хворих. Цього не можна допустити на всіх без винятку щаблях влади», – підкреслив він.
Очільник МОЗ також розповів, що, наприклад, Рівненська та Харківська області відповідно 9 і 6 днів поспіль перевищують показники рівня та динаміки захворюваності. Причому на Харківщині з 146 хворих за останню добу, 133 – мешканці Харкова. А Вінницька – 6 днів поспіль не перевищує чотири національні індикатори, Тернопільська – 4 дні. Усі ці показники розглядатиме Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п’ятницю та робитиме відповідні висновки щодо встановлення рівнів епідеміологічної небезпеки.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»