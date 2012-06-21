Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Попри те що у Європі не відбулося подорожчання газу, «Нафтогаз України» підвищив ціни на «блакитне» паливо вже у вересні 2020 року на 45%. У країнах Євросоюзу таке подорожчання ймовірно відбудеться лише в листопаді.
Як вважає перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко, все здорожчання викликано тим, що торік «Нафтогаз України» закупив великий обсяг «блакитного» палива за ціною 200 доларів за кубометр. Сьогодні у сховищах компанії знаходяться дуже великі обсяги газу і компанія хоче його продати не у збиток для себе.
Втім, як уже писав «Урядовий кур’єр», на думку голови правління «Нафтогаз України» Андрія Коболева, ціни на «блакитне» паливо для населення можуть піднятися взимку 2020-2021 років. Проте, за його словами, споживач може оформити контракт на закупівлю газу на цілий рік і сплачувати за нього вже за сталою ціною.