Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

За даними опитування Нацбанку України, проведеного днями серед керівників українських банків, послаблення карантину сприяло пожвавленню процесу кредитування в нашій країні.

Як зазначають фахівці регулятора, підвищення попиту на різні кредити було притаманне як населенню, так і юридичним особам.

У банках зазначають також, що цей процес став більш активним завдяки пом’якшенню умов надання кредитів.

Також керівники фінансових установ впевнені в тому, що попит на іпотеку став найбільшим з часів 2013 року. Нацбанк також зазначає, що останніми місяцями стали знижуватися кредитні ставки банків. Це відбувається практично вже протягом року.

У наступні місяці банкіри очікують на подальше збільшення активності на ринку надання кредитів, включаючи іпотеку.

Банкіри також впевнені, що активізація попиту на короткострокові кредити серед представників малого та середнього бізнесу, пов’язана з реструктуризацією боргів та тим, що компанії потребують значно більше оборотного капіталу.

Нагадаємо, що в середині червня 2020 року Нацбанк України знизив облікову ставку до 6% та зажадав зниження ставок за кредитами для населення та юридичних осіб від банків.