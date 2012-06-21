25 квітня Національний банк випустить пам’ятну монету номіналом 5 гривень, під назвою «Автономна республіка Крим».
Нова монета буде виготовлена за технологією біметалевих монет: зовнішнє коло – мідно-нікелевий сплав, внутрішнє – нордик. Маса монети складе 9,4 грам, діаметр – 28 мм.
Загальний тираж монети складе 45 тисяч штук. Вона продовжить серію, присвячену областям і територіальному устрою країни.
«У 2014 році Автономна республіка Крим була окупована Російською Федерацією. Насильницька анексія Криму не зізнається українською державою і міжнародним співтовариством», – підкреслюється в телеграмі.
На реверсі монети зображено стилізовану карта України на тлі орнаменту, по колу розміщено написи – Автономна республіка Крим (вгорі) і Україна (внизу). Монета є засобом платежу і повинна прийматися банками і торгово-сервісними мережами.
У РФ почали карбувати нові монети і друкувати банкноти з кримськими пейзажами і архітектурою раніше за Україну.
Ще в 2014 році Росія запустила в свій грошовий оборот «кримські» монети номіналом 10 рублів, в 2015 році – сотенні банкноти, а у жовтні 2017 го – нові банкноти номіналом 200 рублів.
Українська влада не відразу на це відреагували, і лише восени 2017 року введено заборону для українських банків і «Укрпошти» на прийом всіх грошей РФ із зображенням захоплених територій.