За оцінкою вчених 90 % видів великих хижих риб вже ніколи не зможуть відновитися до колишньої чисельності, зокрема, й щука, судак, сом.
Відтак, і зграї мирної «білої» річкової риби сильно зменшилися. За даними фахівців Інституту зоології ім. Шмальгаузена, традиційного для українських водойм ляща в порівнянні з 1991 роком залишилося не більше 25%, сазана, жереха 10%. А такі види, як чехоня та линь стали дуже рідкісними.
Рибні ресурси в Чорному морі серйозно підірвані. Забруднення промисловими і побутовими стоками, нераціональне ведення рибного господарства і неналежна охорона водних живих ресурсів поставили багато видів риби на межу виживання. Передовсім це стосується цінних видів риби: чорноморська камбала, катран, скумбрія, сарган, кефалеві види, морський судак тощо. Значної шкоди завдає і браконьєрство, яке за останні роки досягло загрозливих масштабів. Зараз вітчизняні браконьєри виловлюють залишки вимираючих представників осетрових риб.
Азовське море – це світова рибна перлина, яка ще недавно в 6,5 разів перевершувала за рибопродуктивністю Каспійське море. Українські екологи стверджують, ще нещодавно рибні запаси здавалися практично невичерпними, проте сьогодні загибель Азовського моря здається неминучою через безперервне варварське знищення риби. Для вилову у повноцінному промисловому масштабі залишилось лише три види риби: тюлька, бичок та хамса, інші виловлюються в мізерній кількості.
В останнє видання Червоної Книги України, в 2009 році, увійшло понад 70 видів вітчизняної аборигенної риби, як зникаючі види.
Все в природі взаємопов'язано. Зникне риба водойми перетворяться на затхлі мертві канави. Але це ще не всі втрати, які будуть чекати людей через 30 років, якщо вони не змінять своє ставлення до природи. За помірним прогнозом ООН, до 2050 року населення Землі збільшиться на третину – до 9 мільярдів чоловік. І це ще помірний варіант розвитку подій. Якщо способи виробництва їжі й харчові переваги людей не зміняться, то людство стикнеться з браком продовольства. Через надмірне використання ґрунту він виснажується і забруднюється. А виробництво і транспортування їжі є причиною 30 % всіх антропогенних викидів парникових газів, що веде до зміни клімату.
«Сільське господарство має стати відповідальним, його потрібно вести екологічно сталими способами, – говорить голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков. – А для того, щоб зі світового океану не зникла риба, потрібно зберігати її природні місця існування. Передовсім – природні нерестовища. Не вирубувати ліс вздовж річок, не забруднювати водойми і прибережну водоохоронну зону. Рибалки повинні дотримуватися правил рибальства на водоймах, не допускати браконьєрства».