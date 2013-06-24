Міністерство цифрової трансформації разом з Асоціацією робототехніки та автоматизованих систем запускають проект RoboLab. На базі українських ЗВО будуть відкриті лабораторії з робототехніки, де студенти й викладачі зможуть тестувати ідеї та створювати роботизовані технології. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Запуск пілотної лабораторії відбудеться в одному з університетів Києва. Сьогодні стартує прийом заявок від університетів, які хочуть стати пілотним майданчиком для старту проекту.

«Нарешті даємо старт амбітному проекту RoboLab, який вплине на розвиток робототехніки в Україні. Технології мають народжуватися ще під час навчання. Студенти та всі, хто зацікавлені в розвитку інновацій, матимуть полігон для тестування своїх ідей і продуктів», — сказав Перший віце-премʼєр-міністр України — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відбір пілотного ЗВО триватиме до 14 вересня. Наступний крок — масштабування мережі лабораторій робототехніки на всю країну.

Заклад обиратиме професійне журі, до якого увійдуть представники органів влади, донорських організацій, профільних асоціацій та інші стейкхолдери.

«Запуск RoboLab — це важливий крок до формування справжньої екосистеми робототехніки в Україні. Ми переконані, що інновації народжуються там, де є доступ до сучасної інфраструктури, експертної підтримки та можливість втілювати ідеї у реальні проекти вже під час навчання. Відкриття таких лабораторій — це інвестиція у майбутнє країни, у конкурентоспроможних фахівців та проривні технології, які здатні змінити не лише освіту, а й промисловість та економіку України. Запрошуємо університети приєднуватися до цього руху та разом будувати сильну спільноту інженерів, дослідників і підприємців нового покоління», — сказала Генеральний директор Асоціації робототехніки та автоматизованих систем Ірина Легкобит.

На базі обраного ЗВО створять лабораторію, яка матиме до 30 робочих місць. Очікується, що зведення такої лабораторії триватиме близько трьох місяців. У ній буде спеціалізоване обладнання та комплекти мехатроніки, софт для 3D-моделювання й проектування, роботизовані платформи, а також низка ШІ-інструментів.

Щоб взяти участь у відборі пілотного ЗВО, заповніть форму за посиланням.

Якщо ви не в Києві, але зацікавлені взяти участь у проекті надалі, то залишайте ваші контакти за посиланням.

Проект RoboLab реалізується Aсоціацією робототехніки та автоматизованих систем за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, та за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, технологічної компанії Ajax Systems та Deus Robotics.