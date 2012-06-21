10 автобусів через онлайн-майданчик електронних публічних закупівель «ProZorrо» придбало комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт». На їх придбання із міського бюджету виділено 54 мільйони гривень.
Це не маленькі і тісні маршрутки, які нині курсують вулицями міста, а великі на 102 пасажирів (із них 30 – сидячі) моторизовані «автокораблі». Автобуси мають низьку підлогу і екологічний стандарт Євро-5 та обладнані відкритою рампою, призначеною для пасажирів на інвалідних візках.
За плавність ходу та маневреність автобусів відповідає незалежна підвіска, що є надважливим для вулиць міста над Ужем. Вулиці міста доволі тісні і в багатьох місцях вкриті старовинною бруківкою.
Нові автобуси для Ужгорода у наступні місяці виготовлятиме ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс». Якщо львів'яни впораються із замовленням вчасно, то вже у серпні цього року новий транспорт з'явиться на вулицях обласного центру Закарпаття.