В Ужгороді на базі національного університету відкриють перший у Центральній Європі Центр геномних досліджень. Про те, що це станеться ще в 2018-му, домовлено ході візиту ректора Ужгородського національного університету професора Володимира Смоланки до Пекінського геномного інституту. Ця наукова установа є однією з двох найбільш потужних науково-технологічних інституцій у світі, що займаються дослідженнями у сфері генетики та геномної біоінформатики.
– Це буде не просто новий крок, а величезний стрибок у розвитку генетичної науки в нашій країні, – сказав Володимир Смоланка після повернення з Пекіна. – Адже з метою створення Центру китайські партнери вперше безкоштовно передають найсучасніший секвенатор – пристрій, що дозволяє провести аналіз повної точної послідовності неклеотидів у всьому геномі будь-якого організму.
За словами керівника ужгородського вишу, можливість зробити генетичний аналіз будь-якої тканини чи пухлини відкриває неймовірні можливості як у прогнозуванні можливих захворювань конкретного пацієнта, так і в визначенні індивідуального ефективного плану лікування найбільш небезпечних захворювань. Створення такого Центру матиме важливе не лише наукове, а й соціальне значення.
– Особливо хотілося б відзначити внесок всесвітньовідомого генетика, директора Карибського геномного центру, доцента УжНУ Тараса Олексика у розвитку наших контактів та проведенні успішних переговорів із китайськими партнерами і, зокрема, директором Пекінського геномного інституту.
Відкриття центру матиме велике значення як для вітчизняних науковців, так і для їхніх колег із центральноєвропейських країн, що ведуть дослідження у сфері біології та медицини.