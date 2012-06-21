В Ужгороді щедро і весело відзначали добрий врожай меду. Два десятки бджолярів презентували свою продукцію в прохолодних залах відреставрованого історико-культурного комплексу «Совине гніздо».
У серпні настає період збирання меду, що його принесли бджоли до вуликів. І хоча цього року його не так уже й багато, адже погода не завжди сприяла, однак свята ніхто не скасовував. Голова Асоціації пасічників Закарпаття Володимир Лях висловив сподівання, що наступний рік перекриє за врожайністю нинішній. До того ж тоді фестиваль-ярмарок «Медовий Спас» відзначатимуть уже вдесяте.
За традицією, на Спас уже дозволяли і мед їсти, і частувати ним. Із цим на всі сто відсотків впоралися господарі свята — бджолярі, які привезли солодку янтарну продукцію. Окрім них, прийшли і понад сорок виробників агропродукції, які частували сиром і бринзою, ковбасами і салом, домашнім вином. Яскравими кольорами приваблювали гостей своїми виробами народні умільці, які приїхали з-поза меж Закарпаття.
Допитливих глядачів збирав майданчик, на якому можна було спостерігати, як народжується мед, адже сюди привезли вулик із бджолами. У сквері, названому на честь Героїв Майдану, харчовики пропонували різноманітні страви, якими славиться закарпатська кухня. Тут можна було дізнатися все про їх приготування.
Розважали гостей фестивалю-ярмарку самодіяльні колективи і виконавці народних мелодій Ужгородського міського центру дозвілля. Особливо відзначився народний вокальний ансамбль із солісткою Анастасією Вишневською. Жодна ложка дьогтю святкового меду не зіпсувала!