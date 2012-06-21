В Японії 8 листопада був названий спадкоємець імператорського престолу, ним став 54-річний Фуміхіто, принц Акасіно, повідомляє японська газета Asahi.

Раніше церемонію призначення спадкоємця – ріккосі сенмей но гі – планувалося провести в квітні, але її довелося перенести через пандемію коронавірусу. На церемонії в Імператорському палаці в Токіо були присутні близько п'ятдесяти гостей, зокрема прем'єр-міністр Японії Йохіде Суга. Всі запрошені були в масках, а в приміщенні, де проходила церемонія, спеціально відкрили вікна і розсунули паперові перегородки-седзі, щоб провітрити приміщення. Спочатку передбачалося, що на торжество прибудуть близько 350 гостей, в тому числі з-за кордону, але пандемія внесла свої корективи.

Цей захід став завершальним серед тих, що покладається провести після сходження на престол нового імператора. Нагадаємо, 1 травня 2019 року на трон зійшов імператор Нарухіто, старший брат принца Фуміхіто. Це сталося після того, як імператор Акіхіто пішов на покій за станом здоров'я і прийняв титут Почесного імператора.

Згідно з японським законодавством, успадковувати трон може тільки особа чоловічої статі, хоча в останні роки жваво обговорюється можливість появи імператриці. Однак поки що через такі обмеження 18-річна принцеса Айко, дочка імператора Нарухіто, не може претендувати на престол найстарішої монархії світу.

Принц Акасіно – біолог за освітою, після закінчення японського університету Гакусюїн вивчав таксономію риб в оксфордському коледжі Сент-Джонс. У 1996 році отримав ступінь доктора орнітології після проведення низки польових досліджень в Індонезії та Китаї. Також принц – шанувальник групи The Beatles, тенісист і каліграф. Він одружений на Кіко Кавасіми, принцесі Акасіно, доньці університетського професора. У подружжя двоє доньок, принцеси Мако і Како, і один син – принц Хісахіто, який також є претендентом на престол.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»