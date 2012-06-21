Японія встановила рекорд за кількістю довгожителів. У країні проживає 80 тисяч 450 осіб у віці від 100 і більше років, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Японії.
88% від загального кількості довгожителів – жінки (70 тисяч 975).
У 2020 році сторіччя відзначать 41,8 тисяч японців, уточнює відомство. При цьому людей, чий вік перевалив за 100, – в 2020 році буде більше на 9 тисяч 100 осіб.
Цікаво, що в 1963 році в Японії налічувалося всього 153 людини, які були старші 100 років, але вже в 1981 кількість довгожителів перевищило тисячу, а в 2012 році – 50 тисяч. За вісім років, до 2020 року, таких людей стало на 30 тисяч більше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»