У Японському дослідницькому інституті Рікен 30 серпня припинив свою роботу суперкомп'ютер К, який відключили в урочистій обстановці, повідомила компанія-творець Fujitsu в Twitter.
Суперкомп'ютер К працював в інституті з 2011 року і використовувався для моделювання дій при стихійних лихах. Його продуктивність досягала 15 квадрильйонів обчислень в секунду.
Пристрій складався майже з 90 тисяч восьмиядерних процесорів, а на його створення пішло понад 1,5 мільярда доларів.
Зараз в Японії створюють новий суперкомп'ютер, який має запрацювати до 2020 року. Його орієнтовна вартість становить близько одного мільярда доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»