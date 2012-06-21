Археологи виявили в Японії скарб XV-XVI століть, який складається з сотень тисяч мідних монет. Представники музею, в якому був виставлений скарб, стверджують, що це найбільша знахідка в історії країни.
Монети були виявлені на розкопках в префектурі Сайтама в місті Хасуда. Вони датовані середньовічною «Епохою воюючих провінцій» (період Сенгоку), яка закінчилася встановленням сьогунату Токугава. Знахідка – це добре збережений глечик заввишки 70 сантиметрів, в якому зберігалися 260 тисяч мідних монет. У середині кожної монети — отвір, через який пропускали мотузку.
Археологи вважають, що схованка була зроблена після XV століття в цілях заощадження майна в смутний час.