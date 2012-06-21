Вчені виявили стародавній некрополь в Єгипті, десятки саркофагів якого несуть в собі «послання з потойбічного світу».
Поховання розташоване на півдні Каїра біля міста Ель-Мінья, де розкопки будуть проходити протягом найближчих п'яти років.
На думку вчених, некрополю понад дві тисячі років.
Міністр у справах пам'яток старовини Халед аль-Анані заявив, що в некрополі було знайдено сорок саркофагів, коштовності, кераміка і золота маска.
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За словами аль-Анані похоронний комплекс датується початком правління династії Птолемеїв близько 300 до н. е.
«Відкриття тільки починаються. Скоро в Єгипті буде на одну історичну пам'ятку більше», – сказав міністр.
Мостафа Вазирі, глава археологічної місії, сказав, що за останні три місяці в Єгипті знайшли вже три нові поховання. Нові знахідки попереду, упевнений археолог.
«Розкопки будуть проводитися протягом п'яти років. Ми постараємося розкрити всі поховання похоронного комплексу».
За словами Вазирі, багато єгипетські гробниці і артефакти присвячувалися богу Тоту.
Також були знайдені чотири добре збережених глечика з кришками, що зображують синів бога Хоруса.
«У них досі перебувають муміфікованіоргани померлих. Глечики оздоблені ієрогліфічними текстами, що розповідають про імена і титули своїх власників», – пояснив Вазирі.
Напередодні Нового року археологи знайшли намисто з ієрогліфічним написом, на якому написано «Щасливого Нового року».
«Це було послання з потойбічного світу»,– зауважив Вазирі.
Археологи в лютому виявили також гробницю древньої жриці, що жила більше 4000 років тому.
Гробниця була прикрашена добре збереженими унікальними настінними розписами зі сценами життя жриці Хетпет.
Як уже повідомляв «Урядовий кур’єр» вченим вдалося відтворити портрет Нефертіті.