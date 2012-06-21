В Ізраїлі археологи виявили стародавню гирю, точність ваги якої свідчить про передові технологічні навички людей того часу

Відкриття зробили експерти Управління старовини Ізраїлю, а короткий звіт про нього опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ цієї країни.

Древній артефакт, що датується періодом Першого Єрусалимського Храму або Храму Соломона (950-586 рр. до н.е.), був виявлений під час археологічних розкопок поруч із західною стіною Храмової гори в Єрусалимі. Гиря була виготовлена з вапняку. Вона знаходиться в дуже хорошому стані. Її вага відповідав відомої одиниці виміру в два шекеля.

Як пояснили археологи, гиря має куполоподібну форму з плоскою підставою. У її верхній частині знаходиться вигравіруваний єгипетський символ, що нагадує грецьку букву «гама». Цей символ означав скорочену одиницю виміру – «шекель».

Дві лінії в цьому символі позначають подвійну масу, тобто вага гирі становив два шекеля. Вчені відзначають, що система вимірювання ваги за допомогою шекелів була поширена в період Першого Храму. Перш за все, вона використовувалася для збору щорічного податку. Він становив половину шекеля і стягувався для жертвоприношень і для потреб самого храму.

Попередні дослідження показали, що в ті часи вага одного шекеля становив близько 11,5 грама. Таким чином, подвійний шекель повинен був важити 23 грами. Саме такою і виявилася вага знайденої гирі. Точність ваги, на думку археологів, свідчить про передові технологічні навички людей того періоду і про те значення, яке приділялася точності в торгівлі і комерції в стародавньому Єрусалимі.

«Впродовж року, особливо під час паломництва, біля підніжжя Храмової гори напевно збиралося багато людей, – йдеться в повідомленні керівників розкопок доктора Барака Моннікендам-Гівона і Техілли Ліберман. – Місцеві жителі і паломники, ймовірно, торгували тут, продаючи і купуючи предмети для жертвоприношень і підношень, а також їжу, сувеніри та інші товари. Наприклад, виявлену гирю можна було використовувати для точного вимірювання ваги продуктів на ринку».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»