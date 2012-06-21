Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
20-25 серпня у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області проходитиме найбільше торговище в Україні – Національний Сорочинський ярмарок.
Зі слів організаторів він, як і завжди, буде насичений різноманітними подіями, фарбами, фольклором, іграми, справжнє роздолля там буде для охочих повеселитися й відпочити душею. Адже відомо, що ярмарки в Сорочинцях славні не тільки своїм крамом, а й театралізованими дійствами, що поєднуються з містикою. Тож можна не сумніватися, що протягом цього тижня не один ярмаркуючий шукатиме броду в калюжі на вході й на території торговища. З таких можна буде по-доброму посміятися, а той пореготати разом із учасниками фестивалю гумору «Сміємося разом з Гоголем» за участі гумористів України.
За традицією, будуть на ярмарку і цигани, й воли, і герої гоголівських творів, запрудженою людьми просторою територією прогулюватиметься і сам Микола Васильович та члени його родини.
Одним словом, буде цікаво. Цьогоріч у феєрично-іскрометному дійстві на Головній площі виступатимуть Вахтанг Кікабідзе (вхід 100 грн) і гурт «Леприконси» (Республіка Білорусь) (вхід 50 грн). З повною програмою заходів можна ознайомитися на офіційному сайті Сорочинського ярмарку.
А тепер як дістатися до торговища.
Туди можна доїхати автобусом, який відправляється з Полтави. На поїзді можна дістатися до Миргорода, а вже звідти – автобусом. У Полтаві від станції Полтава-Київська до Миргорода щоденно відправляються потяги о 07: 58, 11:19, 17:50, 20:39. Від станції Полтава-Південна через Полтаву-Київську щоденно до Миргорода їздять приміські електрички – 07:18, 10:35, 17:10 та 19:57.
Також щоденно з автостанції Полтава-1 (вул. Великотирнівська,7) до Великих Сорочинців їздять автобуси з 5:20 до 19:20.
Велелого усім свята!