Цьогоріч в Україну доставлять пів мільйона доз вакцин проти грипу. Такі плани оприлюднили представники виробників цих медпрепаратів під час зустрічі з в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун за участі представників Центру громадського здоров’я, Держлікслужби, Державного експертного центру, дистриб’юторів вакцин, аптечних мереж, громадських організацій та активістів.
Орієнтовно вакцини надійдуть в Україну в жовтні. Спричинено це тим, що цьогоріч Всесвітня організація охорони здоров’я пізно надала виробникам штамовий склад вірусів вакцин. Спрощений електронний механізм подання реєстраційної форми для вакцин проти грипу, впроваджений Державним експертним центром, сприятиме прискоренню їх надходження.
Вакцину можна буде придбати в аптеках за власний кошт і отримати щеплення у свого лікаря. А також купити за кошти підприємств чи місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику: медпрацівників, учителів, дітей до п’яти років, вагітних, літніх, пацієнтів із хронічними захворюваннями.
Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні, ймовірно, циркулюватимуть: вірус A/Brisbane/02/2018 (H1N1); вірус A (H3N2); вірус, подібний на B/Colorado/06/2017; вірус, подібний на B/Phuket/3073/2013.
Саме до цих небезпечних штамів сформувати імунітет допоможуть вакцини, повідомляє пресслужба профільного міністерства. Одне щеплення зменшує ризик захворюваності й тяжкого перебігу хвороби впродовж усього сезону.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»