Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Українська зернова асоціація (УЗА) скоригувала свій попередній прогноз майбутнього врожаю зернових у бік зниження –– до 95,6 млн тонн замість попередніх 96,7. Причиною в асоціації називають несприятливі погодні умови в деяких регіонах держави, що вплинуло на урожайність пізніх зернових. Відповідно має знизитися й експорт –– з 58,4 до 56,3 млн тонн.
Втім, в УЗА зазначають: попри все, навіть після зниження цьогорічний урожай все одно посідає друге місце у таблиці аграрних рекордів України після торішнього. Те саме стосується й прогнозу експорту.
Деталізуючи свій прогноз, в УЗА наголошують, що найбільше на його зниження вплинула втрата частини кукурудзи через посуху, в основному, у південних регіонах –– з 36,4 млн. т до 35,3 млн. На площі 205 тис га втрати урожаю кукурудзи такі великі, що аграрію взагалі не збиратимуть її на зерно –– нема чого збирати.
Втім, це лише 3,8% загальної площі посівів цієї культури, на решті площ аграрії не зазнали критичних втрат. Для порівняння: на Чернігівщині площі посівів кукурудзи становили 566,2 тис га, середня урожайність –– 9 т з га, відповідно урожай там очікують в обсязі понад 5 млн тонн. Натомість у Запорізькій області посіви кукурудзи налічують лише 33,8 тис га, середня врожайність –– 4 тонни з га, на 10 тис га урожай втрачено цілком. У такому разі валовий збір там очікується в обсязі лише 95,2 тис тонн, але це лише 0,3% загального прогнозованого валового збору. Виручають Північ та Захід, які не постраждали від посухи.